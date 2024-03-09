США и Турция обязались работать над продвижением прочного мира между Азербайджаном и Арменией

БАКУ/Trend/- США и Турция обязались работать вместе над продвижением прочного мира между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает в субботу Trend, об этом говорится в заявлении по случаю седьмого заседания Стратегического механизма Турция-США.

Как отмечается, госсекретарь Энтони Блинкен и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан председательствовали на седьмом заседании американо-турецкого стратегического механизма 7-8 марта 2024 года в Вашингтоне.

«7 марта состоялись открытые, совместные стратегические дискуссии под руководством высокопоставленных чиновников Государственного департамента США и Министерства иностранных дел Турции, за которыми последовала встреча госсекретаря Блинкена и министра Фидана 8 марта.

По Южному Кавказу Блинкен и Фидан обязались работать вместе над продвижением сбалансированного и прочного мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией и согласились, что это будет способствовать региональной стабильности, сотрудничеству и благосостоянию»,- говорится в заявлении.