БАКУ /Trend/ - Милли Меджлис (парламент) Азербайджана направил Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой поздравительное письмо по случаю праздника Новруз.

Как сообщает в пятницу Trend, на сегодняшнем заседании парламента председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова предложила направить Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой поздравительное письмо от имени Милли Меджлиса.

Депутаты встретили это предложение аплодисментами.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!