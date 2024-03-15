Азербайджан выступает с призывами против несправедливости, имеющей место в мире - Азер Гараев

БАКУ /Trend/ - XI Глобальный Бакинский форум представляет такую же важность, как и Давосский экономический форум, Мюнхенская конференция по безопасности. Этот форум является одной из составляющих вклада Азербайджана в решение международных вопросов.

Об этом сказал Trend политолог Азер Гараев.

Он отметил, что в рамках форума обсуждаются актуальные вопросы и идет поиск путей их решения. "Президент Ильхам Алиев в ходе своего выступления на форуме затронул ряд важных моментов. На фоне ситуации в регионе и двойных стандартов в отношении Азербайджана наша страна выступает с призывами против несправедливости, имеющей место во всем мире. Силы, потерпевшие поражение от Азербайджана на международной арене, стремятся выместить зло на статуях, памятниках культуры. Западные круги, выступающие с предвзятой позиции в отношении Азербайджана, стремятся через Армению укрепиться в регионе и обеспечить свои интересы", - сказал политолог.

Гараев подчеркнул, что силы, заявляющие о якобы "содействии миру в регионе", различными способами вооружают Армению, разжигают там реваншизм.

Говоря о вандализме в отношении памятника Натаван во Франции, он сказал, что это не вписывается ни в какие этические рамки. Памятник подвергся вандализму, был облит красной краской. Французские власти, вместо того, чтобы восстановить его, просто накрыли его покрывалом и он оставался в таком состоянии. После отсутствия каких-либо мер со стороны французских властей, памятник был эвакуирован в сад перед Азербайджанским центром культуры.

Гараев отметил, что произошедшие события свидетельствуют о том, что в международной плоскости продолжает демонстрироваться предвзятая позиция в отношении Азербайджана. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) также продолжает клеветническую кампанию против страны.

"Неутверждение полномочий азербайджанской делегации в ПАСЕ и принятие антиазербайджанской резолюции является неотъемлемой частью этой кампании. После победы Азербайджана в Отечественной войне и полного восстановления суверенитета Азербайджана в прошлом году эта предвзятая политика против страны получила широкий размах. ПАСЕ, игнорировавшая несправедливость против Азербайджана за 30-летний период оккупации, не оказала никакой помощи. Если для депутатов ПАСЕ так важны принципы прав человека и гражданских прав, территориальной целостности, то почему они молчали в течение 30 лет, пока продолжалась армянская оккупация? А восстановление Азербайджаном прав сотен тысяч вынужденных переселенцев почему-то встревожило членов организации. ПАСЕ, которая не предпринимала никаких шагов в течение многих лет, теперь без каких-либо оснований не подтверждает полномочия азербайджанской делегации", - сказал Гараев.

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