Генсек НАТО приветствовал возрастающую роль Азербайджана в поставках газа в Европу

БАКУ /Trend/ - Приветствую действия Азербайджана по налаживанию все более тесных связей с несколькими союзниками по НАТО и тот факт, что ваша страна играет все более важную роль в поставках газа, а в будущем и электроэнергии ключевым союзникам НАТО в Европе.

Как сообщает Trend, об этом сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в заявлении для прессы после встречи с Президентом Ильхамом Алиевым.

«Азербайджан играет важную роль в жизнеобеспечении наших обществ», - отметил генсек Североатлантического альянса.