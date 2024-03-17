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Генсек НАТО приветствовал возрастающую роль Азербайджана в поставках газа в Европу

Политика Материалы 17 марта 2024 22:59 (UTC +04:00)
Генсек НАТО приветствовал возрастающую роль Азербайджана в поставках газа в Европу

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Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
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БАКУ /Trend/ - Приветствую действия Азербайджана по налаживанию все более тесных связей с несколькими союзниками по НАТО и тот факт, что ваша страна играет все более важную роль в поставках газа, а в будущем и электроэнергии ключевым союзникам НАТО в Европе.

Как сообщает Trend, об этом сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в заявлении для прессы после встречи с Президентом Ильхамом Алиевым.

«Азербайджан играет важную роль в жизнеобеспечении наших обществ», - отметил генсек Североатлантического альянса.

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