Джейхун Байрамов провел в Брюсселе обсуждения с турецким коллегой (Обновлено)

Новость дополнена и обновлена, добавлены подробности (Первая версия была опубликована в 16:55)

БАКУ /Trend/ - 21 марта 2024 года министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Турецкой Республики Хаканом Фиданом в рамках саммита по атомной энергетике.

Как сообщили в четверг Trend в МИД Азербайджана, в ходе встречи было особо отмечено развитие братских и стратегических союзнических связей между Азербайджаном и Турцией.

Было подчеркнуто, что продолжающееся успешное сотрудничество между странами в двустороннем и многостороннем форматах внесло важный вклад в региональное развитие, в частности в углубление сотрудничества в сфере торговли, энергетики, безопасности, транспорта, науки и образования и многих других направлениях. Была отмечена важность совместного развития транспортных коридоров в регионе.

Джейхун Байрамов также проинформировал коллегу о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

На встрече состоялся широкий обмен мнениями по другим региональным и глобальным вопросам, представляющим взаимный интерес.

16:55

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках саммита по атомной энергетике в Брюсселе (Бельгия) встретился с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.

Как сообщает в четверг Trend, об этом говорится на официальной странице МИД Азербайджана в социальной сети X.

Министры обсудили направления стратегического двустороннего и многостороннего сотрудничества стран, а также коснулись мирных усилий в регионе.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!