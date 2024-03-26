Цель миссии ЕС - не принести мир в регион, а укрепиться там - депутат

БАКУ /Trend/ - На днях парламент Армении ратифицировал соглашение о статусе миссии ЕС, размещенной на границе с Азербайджаном. Считаю, что эта миссия ничего хорошего региону не сулит. Целью этой миссии отнюдь не является поддержка восстановления мира и стабильности в регионе.

Об этом во вторник Trend сообщила депутат Милли Меджлиса (парламент) Севиндж Гусейнова.

По ее словам, миссия была создана в январе 2023 года.

"На момент создания срок полномочий миссии составлял два месяца, но позже этот срок был продлен до двух лет. Количество участников миссии также было увеличено. Сначала оно составляло 100 человек, затем увеличилось до 138, а в декабре прошлого года - до 209.

Очевидно, что цель миссии вовсе не в том, чтобы принести мир в регион, а в том, чтобы укрепиться там. С помощью этой миссии ЕС пытается сделать это через Армению. Армения никогда не проводила независимой политики. Если Европейский союз так заинтересован в установлении мира и стабильности в регионе, то почему в течение 30 лет, когда азербайджанские земли находились под армянской оккупацией, он не направлял в регион никаких миссий, не оказывал никакого давления на Армению? А сейчас Европейский союз направляет в Армению миссию. Корнем такого рвения является желание обеспечить свои интересы в регионе", - отметила депутат.

С.Гусейнова подчеркнула, что в нынешней ситуации нет необходимости в деятельности такой миссии в Армении.

"Что будет контролировать эта миссия в приграничных с Азербайджаном районах Армении? Хроника происходящих процессов показывает, что все осуществляется целенаправленно и управляется из одного центра. На фоне встречи в Ереване между генеральным секретарем НАТО Столтенбергом и премьер-министром Армении Пашиняном 5 апреля 2024 года состоится встреча госсекретаря США Блинкена и председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен с Пашиняном в расширенном составе. Ратификация миссии незадолго до встречи связана именно с этим.

В то же время предполагается, что США и Европейский союз готовятся подписать пакт, чтобы гарантировать безопасность Армении. Возникает вопрос, от какой опасности они защищают Армению? Создание гарантий безопасности Армении в то время, когда между Азербайджаном и Арменией идет хрупкий мирный процесс, не имеет никакой логики. Это, наоборот, полная противоположность мирному процессу и попытка решить вопрос в регионе в одностороннем порядке. Это шаг, предпринятый против Азербайджана, который выступает за установление мира и стабильности в регионе и выступил с инициативой подписания мирного договора, выдвинув предложения в данном направлении", - сказала она.

По ее словам, по сути, цель здесь - добиться своих гнусных интересов на Южном Кавказе, поддерживая, вооружая и используя Армению в качестве подрывного инструмента под именем гарантий безопасности.

"Этот шаг может стать подрывным для региона и серьезным ударом по формирующейся региональной безопасности. Он будет сделан не только против Азербайджана, но и против России и Ирана. Запад пытается таким образом вытеснить Россию с Южного Кавказа. В том числе, эта ситуация представляет серьезную угрозу безопасности Ирана. Это дает основание говорить о том, что США и ЕС, обостряя ситуацию в регионе, планируют создать новые очаги конфликта для своих противников. Но я думаю, что именно Армения больше всего пострадает при таком сценарии. Потому что Армения - это просто инструмент в данной ситуации, и в случае развития событий она неизбежно превратится в Украину или Ливан", - добавила депутат.

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