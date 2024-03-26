В Карабахе обнаружен очередной опорный пункт, принадлежавший армянам (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В ходе осмотра территории в Карабахском экономическом районе был обнаружен очередной опорный пункт Вооруженных сил Армении, оставленный после антитеррористических мероприятий локального характера, проведенных Вооруженными силами Азербайджанской Республики.

Как сообщили во вторник Trend в министерстве обороны Азербайджана, с опорного пункта, расположенного в лесистой местности на территории Агдеринского района, с соблюдением мер безопасности были вывезены один танк "Т-72Б", четыре артиллерийские установки "Д-20", три автомобиля марки "Урал" с артиллерийскими снарядами, один военный автомобиль марки "КамАЗ" и специальная техника.

Размещение на обнаруженном опорном пункте огневых средств, нацеленных в направлении Суговушана и других окрестных населенных пунктов, расположенных в глубине от линии соприкосновения, образовавшейся после 10 ноября 2020 года, наглядно свидетельствует об их применении в военных провокациях против Азербайджана.

Количество оружия и тяжелой военной техники, все еще обнаруживаемой на территории Карабаха после антитеррористических мероприятий, говорит о том, что эти территории стали одной из самых милитаризированных зон не только в регионе, но и во всем мире.

Вместо того, чтобы полностью вывести свои войска с территории Азербайджана после трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, армянская сторона незаконным путем завозила в Карабахский экономический район боеприпасы, в том числе мины, произведенные после 2020 года, заминировала новые территории протяженностью до 480 километров вдоль линии соприкосновения, установила более 500 боевых позиций и укрепленных огневых точек, более 350 огневых позиций для артиллерийских установок различных типов, средства разведки и наблюдения, а также сосредоточила военные силы, способные выполнять наступательные операции.

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