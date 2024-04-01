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Халюк Гёргюн посетил Аллею шехидов и памятник "Турецкое шехидство" в Баку (ФОТО)

Политика Материалы 1 апреля 2024 15:46 (UTC +04:00)
Халюк Гёргюн посетил Аллею шехидов и памятник "Турецкое шехидство" в Баку (ФОТО)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - 1 апреля председатель Комитета оборонной промышленности Турецкой Республики Халюк Гёргюн посетил Аллею шехидов в Баку.

Как сообщает в понедельник Trend, была почтена память героических сынов Родины, отдавших свои жизни в борьбе за свободу и независимость Азербайджана, возложены цветы к их могилам, а также венок к мемориалу "Вечный огонь".

Затем Халюк Гёргюн посетил памятник "Тюркское шехидство". Перед памятником, являющимся символом вечности и непоколебимости азербайджано-турецкого братства, была почтена память героев и самоотверженных турецких братьев, отдавших свои жизни за независимость Азербайджана. К памятнику были возложены венок и букеты цветов.

Халюк Гёргюн оставил запись в Книге памяти.

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Халюк Гёргюн посетил Аллею шехидов и памятник "Турецкое шехидство" в Баку (ФОТО)
Халюк Гёргюн посетил Аллею шехидов и памятник "Турецкое шехидство" в Баку (ФОТО)
Халюк Гёргюн посетил Аллею шехидов и памятник "Турецкое шехидство" в Баку (ФОТО)
Халюк Гёргюн посетил Аллею шехидов и памятник "Турецкое шехидство" в Баку (ФОТО)
Халюк Гёргюн посетил Аллею шехидов и памятник "Турецкое шехидство" в Баку (ФОТО)
Халюк Гёргюн посетил Аллею шехидов и памятник "Турецкое шехидство" в Баку (ФОТО)
Халюк Гёргюн посетил Аллею шехидов и памятник "Турецкое шехидство" в Баку (ФОТО)
Халюк Гёргюн посетил Аллею шехидов и памятник "Турецкое шехидство" в Баку (ФОТО)
Халюк Гёргюн посетил Аллею шехидов и памятник "Турецкое шехидство" в Баку (ФОТО)
Халюк Гёргюн посетил Аллею шехидов и памятник "Турецкое шехидство" в Баку (ФОТО)
Халюк Гёргюн посетил Аллею шехидов и памятник "Турецкое шехидство" в Баку (ФОТО)
Халюк Гёргюн посетил Аллею шехидов и памятник "Турецкое шехидство" в Баку (ФОТО)
Халюк Гёргюн посетил Аллею шехидов и памятник "Турецкое шехидство" в Баку (ФОТО)
Халюк Гёргюн посетил Аллею шехидов и памятник "Турецкое шехидство" в Баку (ФОТО)
Халюк Гёргюн посетил Аллею шехидов и памятник "Турецкое шехидство" в Баку (ФОТО)
Халюк Гёргюн посетил Аллею шехидов и памятник "Турецкое шехидство" в Баку (ФОТО)
Халюк Гёргюн посетил Аллею шехидов и памятник "Турецкое шехидство" в Баку (ФОТО)
Халюк Гёргюн посетил Аллею шехидов и памятник "Турецкое шехидство" в Баку (ФОТО)
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