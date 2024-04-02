БАКУ /Trend/ - Исполняется восемь лет с апрельских побед азербайджанской армии.

Как сообщает Trend, в ночь с 1 на 2 апреля 2016 года и в течение дня азербайджанские позиции и населенные пункты по всей линии фронта подвергались мощному артиллерийскому обстрелу со стороны ВС Армении. В результате бомбардировки населенных пунктов Азербайджана, расположенных вблизи линии соприкосновения войск, погибли шесть мирных жителей, среди которых два ребенка в возрасте до 16 лет, 26 человек получили тяжелые ранения. Вследствие атак также был нанесен значительный ущерб многочисленным объектам общественной и частной собственности. Были разрушены 232 частных жилых дома, 99 электрических опор, три электростанции, километры водяных и газовых труб. ВС Армении нанесли ракетные удары по социальным объектам, включая школы, больницы, а также местам поклонения. 1 мечеть была обстреляна артиллерийскими снарядами крупного калибра во время богослужения.

В целях пресечения армянской провокации, обеспечения безопасности гражданского населения командование ВС Азербайджана приняло решение о проведении неотложных ответных мер в направлениях Агдере-Тертер-Агдам и Ходжавенд-Физули. В ходе четырехдневных боев соединения ВС Азербайджана освободили высоты вокруг села Талыш, откуда могла исходить угроза для Геранбойского района и города Нафталан, а также населенный пункт Сейсулан, взяли под контроль стратегически важную высоту Лелетепе в направлении Физулинского района. Также в результате апрельских боев ВС Азербайджана обеспечили контроль над дорогами в направлении Агдере-Мадагиз. В боях были уничтожены 30 армянских танков, до 15 артиллерийских установок и инженерных укреплений, убито 320 и ранено более 500 военнослужащих противника.

С 12:00 пятого апреля по соглашению сторон операции на линии соприкосновения азербайджанских и армянских войск были прекращены.

По итогам боев азербайджанские ВС освободили от армянской оккупации более 2000 гектаров территории и еще больше территории перешло под контроль Азербайджана в оперативном плане.

В целом итоги апрельских боев продемонстрировали внимание Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева к армии, высокую боеспособность ВС Азербайджана, их способность в любой момент освободить оккупированные территории. Победами в апрельских боях было положено начало освобождению азербайджанских земель от армянской оккупации.

Апрельские бои сыграли ключевую роль на пути к победе Азербайджана в 44-дневной войне, начавшейся 27 сентября 2020 года. Успехи, достигнутые в апрельских боях, еще больше укрепили дух азербайджанской армии и народа. Азербайджанская армия, успешно применив опыт этих боев в 44-дневной войне, нанесла сокрушительный удар по врагу и освободила от оккупации земли страны.

Современная боевая тактика и важные новшества, примененные в Отечественной войне Азербайджана славной армией страны, которая всего за 44 дня, одержав победу, обеспечила восстановление территориальной целостности Азербайджана, изучаются передовыми армиями мира.