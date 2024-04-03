После II Карабахской войны правящая партия Армении утратила свой авторитет - армянский депутат

БАКУ /Trend/ - После Второй карабахской войны правящая партия Армении утратила свой авторитет.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил депутат от партии "Гражданский договор" Овик Агазарян.

"Мы стояли на коленях, но люди подошли к нам сзади и сказали: встаньте, вы идете по правильному пути. Можно считать, что мы умерли и воскресли", - приводит цитату депутата газета "Грапарак".

Армянский депутат добавил, что война - это неправильный путь.

Напомним, что недавно премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с жителями Тавуша заявил, что если Ереван откажется обсуждать с Баку вопросы делимитации и демаркации, то вскоре может начаться война.

"Прямо сейчас можно выйти из этого зала и сказать, что никакой делимитации и демаркации не будет. Но это означает, что в конце недели будет война. И я знаю, что будет в конце этой войны. Потом, когда встретимся где-нибудь на площади Республики, вы скажете: "Ладно, мы простые сельчане, у нас не было информации, но вы же все знали"", - сказал Пашинян.

Кроме того, Пашинян отметил, что процесс делимитации и демаркации между Азербайджаном и Арменией вступил в практическую фазу.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!