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Состоялась церемония официальной встречи Президента Конго Дени Сассу-Нгессо

Политика Материалы 4 апреля 2024 10:24 (UTC +04:00)
Состоялась церемония официальной встречи Президента Конго Дени Сассу-Нгессо

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - 4 апреля состоялась церемония официальной встречи Президента Республики Конго Дени Сассу-Нгессо, прибывшего в Азербайджанскую Республику с официальным визитом.

Как сообщает Trend, на площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь Президента Конго был выстроен почетный караул.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил Президента Конго Дени Сассу-Нгессо.

Начальник почетного караула отдал рапорт Президенту Конго.

Президент Дени Сассу-Нгессо поприветствовал азербайджанских солдат.

Главы государств обошли строй почетного караула.

Прозвучали государственные гимны Республики Конго и Азербайджанской Республики.

Азербайджанская делегация была представлена Президенту Конго, а делегация Конго - Президенту Азербайджана.

Под звуки военного марша почетный караул прошел перед Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Президентом Конго Дени Сассу-Нгессо.

Главы государств сделали официальное фото.

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