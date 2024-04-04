Состоялась церемония официальной встречи Президента Конго Дени Сассу-Нгессо

БАКУ /Trend/ - 4 апреля состоялась церемония официальной встречи Президента Республики Конго Дени Сассу-Нгессо, прибывшего в Азербайджанскую Республику с официальным визитом.

Как сообщает Trend, на площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь Президента Конго был выстроен почетный караул.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил Президента Конго Дени Сассу-Нгессо.

Начальник почетного караула отдал рапорт Президенту Конго.

Президент Дени Сассу-Нгессо поприветствовал азербайджанских солдат.

Главы государств обошли строй почетного караула.

Прозвучали государственные гимны Республики Конго и Азербайджанской Республики.

Азербайджанская делегация была представлена Президенту Конго, а делегация Конго - Президенту Азербайджана.

Под звуки военного марша почетный караул прошел перед Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Президентом Конго Дени Сассу-Нгессо.

Главы государств сделали официальное фото.