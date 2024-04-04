Азербайджан – важный стратегический партнёр России – посольство

БАКУ/Trend/ - Азербайджан – важный стратегический партнёр, добрый сосед и надёжный союзник России.

Как сообщает в четверг Trend, об этом говорится в заявлении посольства России в Азербайджане по случаю 32-летия установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой.

«В основе отношений двух стран – принципы равноправия и добрососедства, вековые традиции дружбы и взаимного уважения. Развитие взаимодействия между государствами способствует укреплению стабильности и безопасности на Южном Кавказе и в Каспийском регионе. Фундаментом сотрудничества выступают более 200 межгосударственных, межправительственных, межведомственных и межрегиональных договоров и соглашений. Подписанная в Москве Декларация о союзническом взаимодействии между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой 22 февраля 2022 года вывела двусторонние отношения на новый качественный уровень», - говорится в заявлении.

Как отмечается, активно развивается политический диалог на высшем уровне, по линии внешнеполитических ведомств, на уровне руководителей ключевых ведомств, а также парламентской линии.

«Успешно продвигается торгово-экономическое сотрудничество. Двусторонний товарооборот за 2023 год вырос на 17,5 процента. Россия остаётся одним из ведущих торгово-экономических партнёров Азербайджана. На территории Азербайджанской Республики реализуются различные инвестпроекты с российским участием. Расширяются контакты между предпринимательскими сообществами, в том числе по линии малого и среднего бизнеса. Важным элементом двустороннего взаимодействия является Межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству. Межрегиональные связи - приоритетная составляющая двусторонних отношений. Особенно активны на данном треке Москва, Санкт-Петербург, Астрахань, Дагестан и Татарстан. Отмечается обоюдная заинтересованность в дальнейшем развитии российско-азербайджанского стратегического партнёрства и союзничества», - говорится в заявлении.