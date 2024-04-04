В Баку состоялась пятисторонняя встреча глав генеральных прокуратур прикаспийских государств (ФОТО)(дополнено)

Добавлены подробности (Первая версия опубликована в 10:05) - Поменять заголовок на: В Баку состоялась пятисторонняя встреча глав генеральных прокуратур прикаспийских государств (ФОТО).

БАКУ /Trend/ - В Баку состоялась пятисторонняя встреча глав генеральных прокуратур прикаспийских государств, сообщает в четверг Trend.

Согласно информации, в мероприятии приняли участие генеральный прокурор Кямран Алиев, заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Умайра Тагиева, заместитель генерального прокурора Ирана Голам Аббас Торки, заместитель генерального прокурора Казахстана Жандос Умиралиев, заместитель генерального прокурора России Пётр Городов, а также высокопоставленные сотрудники генеральных прокуратур Азербайджана и прикаспийских стран и другие лица.

В ходе пятисторонней встречи отметил, что Генеральной прокуратурой Азербайджана будет организована сессия, посвященная мобилизации правоохранительных органов в борьбе с изменением климата, а также подчеркнул, что в современную эпоху актуальность глобальных экологических проблем еще больше возросла.

"Каспийское море является общей ценностью наших государств, оно исторически сыграло свою роль в развитии наших народов. Сохранение и передача будущим поколениям его природы и биоразнообразия - наш моральный долг. Уверен, что проводимые сегодня дискуссии будут полезны с точки зрения охраны окружающей среды в нашем регионе, особенно с точки зрения усиления мер по борьбе с преступностью, послужат укреплению дальнейшего сотрудничества в этой области", - добавил К.Алиев.

Кямран Алиев подчеркнул, что Армения совершила экологические преступления на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Он сказал, что в настоящее время эти преступления расследуются следственной группой, созданной Генпрокуратурой Азербайджана.

"Будет обеспечено информирование международного сообщества о правовых последствиях этих преступлений, а также принятие необходимых правовых мер в соответствии с национальным и международным законодательствами. В связи с экологическими преступлениями сделаны обращения в правоохранительные органы других стран по оказанию взаимной правовой помощи. Мы поддерживаем с ними интенсивные отношения. После того, как результаты будут собраны, материалы расследования будут использованы в международных судах", - подчеркнул К.Алиев.

В рамках встречи Умайра Тагиева отметила, что вопросы охраны окружающей среды Каспийского моря и эффективного использования природных ресурсов входят в число приоритетных направлений национальной политики прикаспийских стран.

"Каспийское море является уникальным водным объектом нашей планеты и славится своими богатыми природными ресурсами, имеющими мировое значение и ценность для народов прибрежных государств. В настоящее время Каспийский регион сталкивается с рядом проблем, связанных с негативным воздействием нерешенных экологических проблем. Помимо антропогенных воздействий, таких как истощение биоресурсов, загрязнение морской среды, долговременное понижение уровня моря из-за изменения климата приводит к деградации морских экосистем", - сказала она.

Замминистра также подчеркнула, что Азербайджан принимает меры по минимизации негативного воздействия на окружающую среду Каспийского моря и одной из таких мер является создание сети особо охраняемых природных территорий, добавив, что Азербайджан предлагает планировать и осуществлять совместный экологический мониторинг на Каспии.

Заместитель генерального прокурора Ирана Голам Аббас Торки подчеркнул необходимость беречь биоразнообразие Каспийского моря, а также отметил, что для защиты Каспия необходимо сформировать рычаги управления на национальном уровне, и эта работа требует серьезной координации.

В свою очередь, заместитель генерального прокурора Казахстана Жандос Умиралиев отметил, что Каспийское море является источником несметного природного богатства и призвал интегрировать опыт для защиты экосистемы Каспия.

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