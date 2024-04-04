Состоялись первые консульские консультации между МИД Азербайджана и Монтенегро

БАКУ /Trend/ - Вчера в столице Монтенегро, Подгорице, состоялись первые консульские консультации между министерством иностранных дел Азербайджанской Республики и министерством иностранных дел Монтенегро.

Как сообщили Trend в МИД Азербайджана, на консультациях азербайджанскую делегацию возглавил начальник консульского управления министерства иностранных дел Эмиль Сафаров, а делегацию Монтенегро - исполняющая обязанности директора генерального директората по консульским вопросам министерства иностранных дел Монтенегро Ивана Доканович.

Во встрече принял участие посол Азербайджанской Республики в Республике Сербия, а также в Монтенегро и Северной Македонии Кямиль Хасиев.

В ходе консульских консультаций было рассмотрено текущее состояние и перспективы развития сотрудничества в консульской сфере между Азербайджанской Республикой и Монтенегро, в том числе возможность подписания новых двусторонних документов.

Делегации подчеркнули важность продолжения сотрудничества в направлении упрощения взаимных визитов граждан двух стран.

В рамках консультаций состоялся обмен мнениями по вопросам развития сотрудничества между уполномоченными государственными органами двух стран в сферах внутренних дел, миграции, труда и социальной защиты.

Между сторонами достигнута договоренность о проведении следующего этапа консульских консультаций в 2025 году в городе Баку.

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