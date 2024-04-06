Запад использует в своих интересах не имеющую независимой политики Армению - турецкий эксперт

БАКУ /Trend/ - Запад использует в своих интересах не имеющую независимой политики Армению.

Об этом сказал Trend в субботу декан факультета экономики тюркского мира UNEC, профессор университета Улудаг Мехмет Юдже.

По его словам, встреча ЕС-США-Армения, состоявшаяся 5 апреля в Брюсселе, является шагом на пути к дестабилизации на Южном Кавказе. Это отражение классической политики Запада по влиянию на регион посредством дестабилизации.

"Данная политика, которую Запад испытал в разных регионах, не принесла никакой пользы, а лишь сеяла хаос. Тем не менее Запад, который ставит во главу угла собственные интересы, к сожалению, продолжает эту практику", - сказал М.Юдже.

Он отметил, что эта инициатива откроет путь превращению Южного Кавказа в зону геополитического конфликта.

"Как известно, третьи страны должны учитывать параметры региона в предпринимаемых шагах в контексте процесса, и подходить к сторонам с равных позиций. Однако Запад выступает с односторонней позиции, из интересов Армении. Это не только подорвало нейтралитет, который должен браться за основу для решения сложных проблем в регионе, но и привело к тому, что Армения начала незаконную деятельность и создала угрозу террора в регионе. Возможно, это и было целью Запада, подпитываемого нестабильностью", - сказал эксперт.

По его словам, если США и Запад хотят обеспечить мир и стабильность на Южном Кавказе, они должны оказать давление на Армению, чтобы она оценила историческую возможность для установления мира в регионе.

"Вооруженная поддержка Армении со стороны внерегиональных государств, в частности Франции, создание сценариев войны нанесут ущерб как безопасности самой Армении, так и стабильности региона. Обязательство ЕС оказать Армении помощь в виде кредита сроком на 4 года в размере 270 миллионов евро, а со стороны США - помощи на сумму 65 миллионов долларов не будут способствовать экономическому развитию Армении. Прежде всего, неясно, направит ли Армения этот "экономический" кредит на закупку оружия и боеприпасов. Чтобы инвестиции в страну или существующие инвестиции были продуктивными, в первую очередь в стране должен быть соответствующий инвестиционный климат. Нельзя говорить о позитивном инвестиционном климате в Армении, где в настоящее время нет инфраструктуры для инвестиций, а значительная часть молодежи мигрирует в Европу, закрыты границы с Турцией и Азербайджаном. Тогда какой цели служит этот процесс, инициированный США и ЕС? Запад, вытесненный из Африки, изгнанный из Афганистана, "застрявший" в Украине, ищет новых "приключений". Наиболее подходящее государство для этого - Армения, у которой нет независимой политики. А главным действующим актором этого "приключения" является недальновидный Макрон", - сказал М.Юдже.

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