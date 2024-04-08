Истинное намерение США и ЕС - вооружить Армению - Община

БАКУ /Trend/ - Истинное намерение США и ЕС - вооружить Армению.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.

"Как известно, на встрече премьер-министра Армении Никола Пашиняна, госсекретаря США Энтони Блинкена и президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Лайен в Брюсселе 5 апреля 2024 года были приняты решения об оказании помощи Армении Европейским союзом и США. Хотя в информации, предоставленной прессе, говорилось, что будет оказана только финансовая помощь, ни у кого не вызывает сомнений, что реальные планы состоят в вооружении Армении. Сегодня группа азербайджанофобов-депутатов Европарламента во главе с Натали Луазо обратилась к госсекретарю США Энтони Блинкену и президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен с призывом оказать содействие "безопасности" Армении в продолжение указанной встречи", - говорится в заявлении.

Община отмечает, что все это служит созданию общественного фона для оказания открытой военной поддержки Армении.

"Это еще раз доказывает, что встреча 5 апреля была направлена ​​на милитаризацию Армении. Вызывает отвращение тот факт, что члены ЕП стараются выставить "мучеником за демократию" Армению, которая подвергла этнической чистке один миллион азербайджанцев, опустошила 20 процентов азербайджанских территорий, удерживая их под оккупацией в течение 30 лет, и которая до сих пор не позволяет 300 тысячам западных азербайджанцев вернуться в свои дома. Община Западного Азербайджана осуждает предвзятое обращение членов Европарламента, вновь призывает ЕС и США не предпринимать шагов, обостряющих ситуацию в регионе, и не оказывать Армении военной поддержки. ЕС и США должны поддерживать не Армению, проводящую милитаристскую политику, а Азербайджан, страдающий от разрушений и минной проблемы, созданных Арменией, и должны поощрять возвращение западных азербайджанцев на родину своих предков", - говорится в заявлении.

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