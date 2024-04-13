Казахстан заинтересован в скорейшем установлении мира между Баку и Ереваном - Токаев

БАКУ /Trend/ - Казахстан заинтересован в скорейшем установлении мира между Баку и Ереваном.

Как передает Trend, об этом Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил в интервью армянским СМИ.

"Казахстан не остается равнодушным к этой теме. Мы заинтересованы в скорейшем заключении мирного договора между двумя дружественными нам государствами. Установление прочного мира между Ереваном и Баку отвечает интересам нашей страны", - сказал он.

Президент Токаев добавил, что как инициатор и сторонник миротворческих инициатив Казахстан готов поддержать любые усилия, направленные на мирное и устойчивое развитие нашего региона.

Он также подчеркнул, что значимость Южного Кавказа в транспортной системе Евразии существенно возросла, и поэтому разблокировка транспортных путей в регионе становится необходимостью.

"Полноценная работа транспортного сообщения является важным шагом на пути экономической интеграции всего Южного Кавказа и установления стабильного мира в регионе", - отметил глава государства.