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Казахстан заинтересован в скорейшем установлении мира между Баку и Ереваном - Токаев

Политика Материалы 13 апреля 2024 11:46 (UTC +04:00)
Казахстан заинтересован в скорейшем установлении мира между Баку и Ереваном - Токаев

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Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
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БАКУ /Trend/ - Казахстан заинтересован в скорейшем установлении мира между Баку и Ереваном.

Как передает Trend, об этом Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил в интервью армянским СМИ.

"Казахстан не остается равнодушным к этой теме. Мы заинтересованы в скорейшем заключении мирного договора между двумя дружественными нам государствами. Установление прочного мира между Ереваном и Баку отвечает интересам нашей страны", - сказал он.

Президент Токаев добавил, что как инициатор и сторонник миротворческих инициатив Казахстан готов поддержать любые усилия, направленные на мирное и устойчивое развитие нашего региона.

Он также подчеркнул, что значимость Южного Кавказа в транспортной системе Евразии существенно возросла, и поэтому разблокировка транспортных путей в регионе становится необходимостью.

"Полноценная работа транспортного сообщения является важным шагом на пути экономической интеграции всего Южного Кавказа и установления стабильного мира в регионе", - отметил глава государства.

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