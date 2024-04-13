Связи Франции с международным терроризмом: фактов достаточно

БАКУ /Trend/ - Франция вошла в историю как колониальная страна, поддерживающая террор. Фактов о поддержке Францией терроризма достаточно. Заместитель руководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев ранее заявил, что за терактом в Москве стоят Франция и Макрон.

Как сказал Trend депутат Милли Меджлиса Азербайджана Эльшан Мусаев, если замруководителя Совета безопасности России прямо обвиняет Францию и Макрона в совершенном в Москве теракте, значит он обладает конкретной информацией об этом, имеет достаточные доказательства.

"На самом деле по этому поводу даже сомнений не возникает. Потому что мы знаем, что собой представляет Франция. Более того, есть прецеденты в истории, недавнем прошлом, и отношения Франции с международным терроризмом тоже не новость. Где находится один из главных очагов "АСАЛА"? Во Франции. Кому принадлежал действовавший в Сирии цементный завод, считавшийся основным источником финансирования ИГ, тот самый цементный завод, "деятельность" которого в конце концов была разоблачена и он был уничтожен турецкой разведкой? Этот завод принадлежал французской компании "Lafarge". Какая страна в Африке стала символом террора? Тоже известный факт - Франция. Кто этот провокатор, готовивший легион из карабахских армян и пытавшийся отправить их на украинский фронт и, наконец, гордящийся тем, что стал главным инициатором русско-украинской войны? И вновь Франция. Так что от этого государства, которое дышит террором, питается террором, замешано в терроре, и особенно от его главы, можно ожидать чего угодно", - сказал Э.Мусаев.

Он отметил, что не следует забывать, что "Крокус" принадлежит бизнесмену азербайджанского происхождения. "В то же время следует учесть, что Франция является ярым врагом как России, так и Азербайджана. То есть к словам Медведева следует отнестись достаточно серьезно. Он прекрасно знает, о чем говорит", - добавил депутат.

Депутат Милли Меджлиса Мушфиг Джафаров сказал Trend, что кровавый теракт в прошлом месяце в концертном зале "Крокус Сити Холл" был совершен непосредственно руками внешних сил, и в первую очередь на ум приходит Франция.

"Почему именно Франция? Это связано с тем, что в настоящее время одним из государств, которое препятствует попыткам Франции спровоцировать конфликт на Южном Кавказе через Армению, является Россия. Также фактом являются связи Франции с международным терроризмом. Кроме того, можно вспомнить и о террористических действиях Франции в Африке. Наряду с этим, на протяжении многих лет именно Франция поддерживала террористов в Армении. Но Россия не из тех государств, которые Франция может разрушить. По этой причине, если у российской разведки есть такая информация, она определенно достоверна. Париж всегда на повестке дня со своим внутренним противостояниям и нестабильностью. В целом же довольно смехотворно, что западные госчиновники, не обеспечившие внутренней стабильности в своих странах и отвечающие на чаяния своих граждан применением силы, разглагольствуют о демократии и правах человека", - сказал депутат.

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