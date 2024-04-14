Азербайджан выразил серьезную обеспокоенность растущей напряженностью между Ираном и Израилем

БАКУ /Trend/ - Азербайджан серьезно обеспокоен растущей напряженностью в отношениях между Ираном и Израилем.

Как передает Trend, об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Азербайджана на странице в соцсети Х.

"Мы призываем все стороны проявлять сдержанность и избегать опасной эскалации, которая могла бы еще больше дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке", - говорится в заявлении.

Отметим, что 14 апреля Иран провел операцию против Израиля, в ходе которой выпустил по Израилю десятки беспилотников и ракет.

Напомним, что 1 апреля в результате авиаудара Израиля по району Меззе в Дамаске погибли 13 человек, в том числе командующий иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР) в Сирии и Ливане генерал Мохаммад Реза Захеди и его заместитель Мохаммад Хаджи Рахими. С тех пор напряженность между Ираном и Израилем возросла.