США используют все средства, чтобы вооружить Армению - комментарий

БАКУ /Trend/ - США прибегают ко всем средствам для вооружения Армении.

Об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Вугар Искендеров.

Он отметил, что США направят в Армению аналитические группы для оценки на месте военно-воздушных сил и возможностей ПВО, учитывая интеграцию Армении в совместную систему ПВО ОДКБ. "Отправка американских оценочных групп в Армению является частью стратегии, направленной на переоценку и реорганизацию штаба и противовоздушной обороны Армении. Считаю, что этот шаг вписывается в более широкий контекст стремления США уменьшить влияние России и ОДКБ в регионе. Определенная часть этой работы уже ведется, о чем свидетельствует поставка Францией Армении радарных систем. В этом контексте США планируют сыграть ключевую роль, предоставляя технологии, обучение и поддержку для усиления противовоздушной обороны Армении, что нацелено на уменьшение военного влияния России на Ереван", - сказал депутат.

По его словам, "военная команда" США и Запада в целом намерена не только уменьшить влияние России, но и, вооружив Армению, подтолкнуть ее к реваншистским шагам против Азербайджана.

"Следует отметить, что Соединенные Штаты предоставят иностранное военное финансирование (FMF) для облегчения доступа Армении к передовой военной технике и новым технологиям. К сведению, программа иностранного военного финансирования является основным инструментом внешней политики США, предназначенным для поддержки союзников и партнеров путем предоставления грантов или кредитов на оборудование, обучение и другие военные нужды. Эта программа способствует укреплению обороноспособности принимающих стран и усилению военного взаимодействия. Таких фактов можно привести очень много. Отмеченное подтверждает, что США перешли к действиям по превращению Южного Кавказа в поле боя. Властям Армении следует задуматься над этим и избегать бездумных шагов", - сказал Искендеров.

Депутат Милли Меджлиса Эльшан Мусаев сказал Trend, что итоги встречи 5 апреля, и в основном посулы США, и призывы к обеспечению Армении вооружением однозначно направлены на обострение ситуации в регионе, на границе, затягивание установления мира.

"В то же время западные круги пытаются показать, что Армения уже вышла из-под контроля России и находится под покровительством США, Европы. Но это и неудивительно, ведь чего еще можно было ожидать от тех, кто в течение 30 лет закрывал глаза на оккупацию Карабаха, бездействовал в рамках Минской группы ОБСЕ, игнорировал 4 резолюции ООН, при каждой возможности совершал новую несправедливость? США и Европа, оказывая поддержку такому хищному и оккупантскому государству, как Армения, в первую очередь дискредитируют самих себя, нанося еще больший ущерб своей и без того подмоченной репутации. Однако какое бы оружие они ни предоставили Армении, какую бы поддержку ни оказали, в любом случае сильной стороной снова окажется Азербайджан, потому что правда на его стороне", - сказал депутат.

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