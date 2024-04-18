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Благодарим Азербайджан за поддержку нашей борьбы за независимость - глава комитета Конгресса Новой Каледонии

Политика Материалы 18 апреля 2024 16:04 (UTC +04:00)
Благодарим Азербайджан за поддержку нашей борьбы за независимость - глава комитета Конгресса Новой Каледонии

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Мы благодарим Азербайджан за поддержку нашей борьбы с колониализмом и за независимость.

Об этом сказала председатель комитета Конгресса Новой Каледонии по инфраструктуре, территориальному планированию, устойчивому развитию, энергетике, транспорту и связи Нейсселин Омайра на конференции в Милли Меджлисе (парламент) Азербайджана, посвященной теме "Новая Каледония: история, современные вызовы и ожидаемое будущее", сообщает в четверг Trend.

Она отметила, что результаты референдума в Каледонии были сфальсифицированы.

"Мы потребовали пересмотра итогов референдума, проведенного в Каледонии. Этот референдум крадет права народа", - сказала глава комитета.

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