С каждым десятилетием численность канаков сокращается - Турал Гянджалиев

БАКУ /Trend/ - Сегодня Франция — единственная страна в мире, продолжающая политику поселенческого колониализма. С каждым десятилетием численность канаков сокращается, а количество этнических французов увеличивается.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал депутат парламента Азербайджана Турал Гянджалиев на конференции в Милли Меджлисе, посвященной теме "Новая Каледония: история, современные вызовы и ожидаемое будущее".

"Франция обвиняет некоторые страны в различных проблемах. Но она, что называется, "не замечает бревна в собственном глазу". Сегодня Франция, пожалуй, единственная страна, которая сохраняет за собой колониальные территории под названием "заморских департаментов" и проводит колониальную политику", - сказал депутат.

Он подчеркнул, что Франция, обвиняя других в нарушении демократии, с 1873 года удерживает канакский народ под оккупацией и нарушает его права.

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