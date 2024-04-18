Бакинская инициативная группа продолжит поддержку народов, страдающих от неоколониализма - исполнительный директор

БАКУ /Trend/ - Бакинская инициативная группа и впредь будет оказывать поддержку народам и странам, страдающим от неоколониализма.

Об этом сказал исполнительный директор Бакинской инициативной группы Аббас Аббасов на конференции на тему "Новая Каледония: история, современные вызовы и ожидаемое будущее" в Милли Меджлисе (парламент) Азербайджана, сообщает в четверг Trend.

Он отметил, что за семь месяцев своей деятельности Бакинская инициативная группа организовала семь международных конференций.

"Азербайджан поддерживает борьбу народов с неоколониализмом. Во время председательства нашей страны в Движении неприсоединения был выдвинут ряд важных инициатив, одна из которых - борьба с неоколониализмом. Цель состоит в том, чтобы объединить политические партии и силы, борющиеся с неоколониализмом, на единой платформе", - сказал Аббасов.

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