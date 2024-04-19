Заседание СМИД СВМДА пройдет в текущем году в Баку - Кайрат Сарыбай

БАКУ /Trend/ - Очередное заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) пройдет в текущем году в Баку.

Об этом сказал в эксклюзивном интервью Trend генеральный секретарь СВМДА Кайрат Сарыбай.

"Я думаю, что нас ожидают интересные дни в годы председательства Азербайджана. В 2024 году, как мы имеем предварительное представление, предварительную договоренность, правительство Азербайджана хочет создать синергию между глобальным COP, когда весь мир съедется в Баку обсуждать экологическую повестку мирового сообщества, и соединить его с главным мероприятием этого года в рамках СВМДА - Совета министров иностранных дел. Я полагаю, этот подход очень гармоничен и он отражает суть СВМДА", - заявил он.

Говоря о приоритетах азербайджанского председательства, Кайрат Сарыбай подчеркнул, что приоритеты будут представлены на СМИД СВМДА осенью в Баку.

"Но я уже могу предположить, что некоторые темы, как, например, тема устойчивой взаимосвязанности, которая является важной не только для нынешнего председателя - Казахстана, а также для Азербайджана, как координатора соответствующего направления Каталога мер доверия "По развитию безопасных транспортных коридоров", но и для всего пространства СВМДА. Потому что сегодня вызовы взаимосвязанности показывают, что нам нужно развивать как можно больше альтернативных путей сообщения, как можно больше использовать железные, автомобильные, воздушные пути и иные коммуникации, включая цифровые", - добавил он.

Напомним, что в соответствии с рекомендацией, данной на заседании Комитета старших должностных лиц Совета по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) от 14 марта, решением Совета министров иностранных дел СВМДА от 19 марта 2024 года Азербайджанская Республика была избрана председателем СВМДА на 2024-2026 годы.

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