Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

В Устав Агентства по обеспечению качества в образовании внесены изменения - Указ

Политика Материалы 19 апреля 2024 17:23 (UTC +04:00)
В Устав Агентства по обеспечению качества в образовании внесены изменения - Указ

Читайте Trend в

Асиф Мехман
Асиф Мехман
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в "Устав Агентства по обеспечению качества в образовании", утвержденный указом №907 от 29 декабря 2019 года.

Как сообщает Trend, согласно указу, руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановлено в пункте 1.1 "Устава Агентства по обеспечению качества в образовании", утвержденного указом Президента Азербайджанской Республики от 29 декабря 2019 года №907 (Собрание законодательства Азербайджанской Республики, 2019, № 12, статья 1950 (Том I), слова "государственного документа об образовании" заменить словом "документа".

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости