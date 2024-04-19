Почему российские миротворцы досрочно покинули Карабах? (Видеоинтервью)

БАКУ /Trend/ - Было несколько факторов, обусловивших досрочный выход российских миротворцев с азербайджанских территорий. В результате антитеррористических мероприятий локального характера, проведенных в сентябре прошлого года, незаконные армянские вооруженные формирования были полностью выведены с территорий Азербайджана. Безопасность на этих территориях уже обеспечивается Азербайджаном на высоком уровне.

Как сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Джейхун Мамедов, досрочный выход российских миротворцев из Карабаха является результатом успешной принципиальной и решительной политики Президента Ильхама Алиева.

"Российские миротворцы досрочно покидают Азербайджан. Причиной тому является политика, проводимая Азербайджаном, освобождение всех наших земель. В то же время другой вопрос здесь касается азербайджано-российских отношений, которые на устойчивой основе развиваются", - сказал депутат.

Представляем вниманию читателей это видеоинтервью.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!