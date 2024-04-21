Председатель Генассамблеи ООН встретился с министром энергетики Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Председатель 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Деннис Фрэнсис встретился с министром энергетики Азербайджана Парвизом Шахбазовым.

Как передает Trend, об этом Деннис Фрэнсис написал на своей странице в соцсети X.

"Приятная встреча с министром энергетики Азербайджанской Республики Парвизом Шахбазовым. Высоко оцениваю вклад Азербайджана в первую в истории Неделю устойчивого развития Генассамблеи ООН и достижение Целей устойчивого развития, в частности повышение энергетической безопасности Европы. Приветствую усилия Азербайджана по ускорению перехода к зеленой энергетике и его обязательство содействовать энергетическому переходу во время COP29", - отметил он.