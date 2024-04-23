Текущий уровень азербайджано-российских отношений - показатель их стратегического характера - Игорь Коротченко

БАКУ /Trend/ - Текущий уровень азербайджано-российских отношений является показателем их стратегического характера.

Об этом сказал Trend генеральный директор Каспийского института стратегических исследований (Россия) Игорь Коротченко.

"В настоящее время отношения между Россией и Азербайджаном развиваются исключительно успешно во всех сферах. Это касается политики, экономики, межрегионального сотрудничества. В целом, базовый фундамент для отношений двух стран – это декларация о союзническом взаимодействии, которую подписали Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Президент России Владимир Путин в 2022 году. Это, конечно, фундаментальный документ, в соответствии с которым сегодня и выстраиваются российско-азербайджанские отношения. Конечно же, их текущий уровень совершенно четко позволяет говорить о том, что это действительно стратегические, союзные и партнерские отношения", - отметил он.

По его словам, сегодня активно развивается торгово-экономическое сотрудничество между Москвой и Баку.

"В этом плане мы видим не менее впечатляющие перспективы впереди, включая, и возможное участие российских компаний и организаций в восстановлении Карабаха. Я полагаю, что есть очень много желающих со стороны российского бизнеса принять участие в этой грандиозной программе. Безусловно, это пойдет всем только на пользу", - подчеркнул Коротченко.

Он упомянул, что активно также развиваются и отношения в области публичной и общественной дипломатии, экспертного взаимодействия.

"В этом плане еще раз надо подчеркнуть, что ценность Азербайджана, который сегодня является авторитетным игроком международного уровня, в глазах России, безусловно, остается постоянной. Ну и, конечно же, личные отношения Президента Ильхама Алиева и Президента Владимира Путина, проверенные временем и, скажем так, очень непростой современной обстановкой в мире, говорят о том, что, у нас есть чувство взаимного уважения, и развитие наших отношений пойдет на благо народам двух стран", - сказал он.

Говоря о текущей ситуации на Южном Кавказе, Коротченко отметил, что сегодня в регионе созданы новые реалии.

"Они заключаются в том, что в конце прошлого года Азербайджан в ходе антитеррористических мероприятий полностью восстановил свою территориальную целостность и суверенитет. А существовавший в Карабахе сепаратистский режим самораспустился. В результате армянское население, проживающее в Карабахе, добровольно приняло решение уйти в Армению, вместо того, чтобы реинтегрироваться в азербайджанское общество. Это был их собственный, свободный и добровольный выбор. В этой связи, безусловно, фиксируя произошедшие изменения, сегодня проводится вывод российского миротворческого контингента из Карабаха. Российские миротворцы с честью и достоинством выполнили все возлагающиеся на них функции в соответствии с трехсторонним заявлением от 10 ноября 2020 года. Сегодня они уходят в Россию. А Азербайджан будет уже полностью заниматься вопросами, в том числе и безопасности, и военной безопасности в Карабахе", - добавил он.

Коротченко подчеркнул, что сегодня наблюдается активное влияние западных игроков, прежде всего США, Франции и в целом Евросоюза, которые пытаются закрепиться в Армении.

"Это и переговоры, которые прошли 5 апреля в Брюсселе с участием Никола Пашиняна, главы Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен руководителя Государственного департамента США Энтони Блинкена. Но, собственно, это тоже новая реальность, когда из Армении пытаются сделать такого троянского коня, который бы действовал в интересах НАТО на Южном Кавказе. А цель и задачи вне региональных игроков - это дестабилизация ситуации в регионе, ну и также попытки не дать заключить на справедливых условиях мирный договор между Азербайджаном и Арменией. Такова практическая политика Запада", - сказал он.

По его мнению, особенно деструктивно действует Франция, абсолютно безответственно подстрекая Армению к новым военным провокациям.

"Кроме того, французы и американцы уже начали поставки своих вооружений для армянской армии. Это тоже крайне неблагоприятно будет влиять на климат и будущее региона. В этом плане я думаю, что для Москвы крайне важно выступить объективным и честным посредником между Азербайджаном и Арменией с целью все-таки способствовать скорейшему заключению мирного договора между Ереваном и Баку на условиях пяти мирных принципов, которые были выдвинуты в свое время Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым", - сказал Коротченко.

Отметив важность для России проекта транспортного коридора Север-Юг, Коротченко подчеркнул, что для национальной экономики России, которая находится под масштабными западными санкциями, функционирование и устойчивая работа этого транспортного коридора имеет первостепенное значение.

"Вместе с тем, Россия также выступает за то, чтобы Армения выполнила взятые на себя обязательства по открытию Зангезурского транспортного коридора, хотя мы видим, что сейчас Ереван, при поддержке США и Франции категорически отказывается от реализации данного проекта, хотя это предусмотрено пунктом 9 трехстороннего заявления 10 ноября 2020 года, под которым стоят подписи лидеров России, Азербайджана и Армении", - сказал он.

Игорь Коротченко отметил, что будучи ответственными странами, Россия и Азербайджан прекрасно понимают, что необходимо противодействовать негативным тенденциям, которые затрагивают вопросы безопасности и стабильности на Южном Кавказе.

"Президент Азербайджана Ильхам Алиев перед началом переговоров с Президентом России Владимиром Путиным в Москве подчеркнул, что России принадлежит ключевая роль в вопросах обеспечения безопасности на Южном Кавказе. В этой связи, я думаю, необходима тесная координация как минимум четырех стран, имеющих интересы на Южном Кавказе. Это Россия, Азербайджан, Турция, Иран в целях блокирования и недопущения развертывания на территории Армении полноценных военных баз НАТО. К этому сегодня, к сожалению, все идет. Обращаю внимание, что, например, помимо замораживания участия в деятельности в ОДКБ, Ереван также ставит под сомнение и сам характер союзнических связей между Россией и Арменией. Уже выведены российские пограничники из Звартноца. Впереди, очевидно, будут также предприняты аналогичные меры и по свертыванию российского военного присутствия на территории Армении", - сообщил он.

Как считает Коротченко, в этой связи важно, чтобы все страны региона использовали все имеющиеся возможности, чтобы объяснить Армении, что ей не стоит превращаться в проводника западных интересов, потому что это приведет только к хаотизации ситуации в регионе и крайне пагубно скажется на безопасности и экономическом процветании самой Армении.

"В целом, в России мы внимательно следили за переговорами в Кремле. И еще раз приветствуем приезд в Россию Президента Ильхама Алиева, большого друга нашей страны, надежного партнера. Кстати говоря, одно из мероприятий, которое прошло вчера, это памятный вечер, посвященный 50-летию начала работ по созданию Байкало-Амурской магистрали. Как известно, отец нынешнего Президента Азербайджана - Гейдар Алиев будучи первым заместителем председателя Совета министров СССР, сыграл ключевую роль в успешной реализации этого важнейшего инфраструктурного магистрального проекта Советского Союза", - добавил он.

Игорь Коротченко также упомянул, что это стало поводом еще раз отдать дань выдающемуся политику современности Гейдару Алиеву, которого хорошо помнят, любят, уважают в России и который пользуется по-прежнему огромным авторитетом и среди работников железнодорожного транспорта России, и среди российских сотрудников органов государственной безопасности.

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