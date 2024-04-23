Президент Ильхам Алиев: Теперь у нас есть общее понимание того, как должно выглядеть соглашение о мире

БАКУ /Trend/ - Мы ближе к решению вопроса (подписанию соглашения о мире – ред.), чем когда-либо прежде. Во время оккупации мы были очень далеки от этого. В то время мы не могли договориться даже о базовых принципах.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев 23 апреля в выступлении на международном форуме на тему «СОР29 и Зеленое видение для Азербайджана», организованном в Университете АДА.

Напомнив, что тогда не было достигнуто соглашение даже по Мадридским принципам, глава государства заявил, что на тот момент не существовало даже проекта мирного соглашения. А сейчас он есть. «Теперь у нас есть общее понимание того, как должно выглядеть мирное соглашение. Нам нужно лишь проработать детали. Однако, конечно, обеим сторонам нужно время», - добавил глава государства.