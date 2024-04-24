Начало процесса делимитации – большой успех Азербайджана (Видеоинтервью)

БАКУ /Trend/ - 23 апреля 2024 года на границе между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения в рамках работ по уточнению координат на основании геодезических измерений на местности был установлен первый пограничный столб. Работы экспертных групп двух стран продолжаются.

Как сказал Trend политический комментатор Эльчин Мирзабейли, это фактически начало процесса делимитации.

Он отметил, что договоренность, достигнутая между двумя странами по процессу делимитации, является историческим событием.

"Мы сейчас являемся свидетелями интенсивного процесса. Постоянные контакты экспертных групп и деятельность рабочих групп также являются важными факторами для проведения процесса делимитации. Особое значение имеет и то, что процесс начался с Газахского направления", - сказал Мирзабейли.

Представляем вниманию читателей видеоинтервью.

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