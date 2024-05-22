Делегация Турции посетила могилу великого лидера, Шехидляр хиябаны и мемориал турецким воинам (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 22 мая делегация во главе с председателем Национальной комиссии по образованию, культуре, молодежи и спорту Великого национального собрания Турции Махмутом Озером с уважением почтила в Аллее почетного захоронения память общенационального лидера азербайджанского народа, архитектора и основателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева, возложила венок к его могиле.

Как сообщает в среду Trend, делегация, посетившая затем Шехидляр хиябаны, с уважением почтила светлую память героических сынов Азербайджана, отдавших свои жизни в борьбе за свободу и независимость Родины, возложила цветы на их могилы, а также венок к монументу "Вечный огонь".

Гостям, наблюдающим за панорамой столицы с самой высокой точки Баку, была предоставлена информация об истории Шехидляр хиябаны, а также о работах по благоустройству и строительству, проводимых в городе.

Затем делегация посетила мемориал турецким воинам в Баку и почтила светлую память покоящихся здесь героических и самоотверженных турецких воинов, отдавших жизни во имя независимости Азербайджана, были возложены венок и цветы к обелиску, отражающему вечность, нерушимость азербайджано-турецкого братства, прочитаны молитвы за упокой их душ.

Махмут Озер оставил запись в Книге памяти мемориала турецким воинам.

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