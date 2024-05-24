В Бишкеке проходит 54-е заседание Совета руководителей органов спецслужб стран-членов СНГ

БАКУ /Trend/ - В Бишкеке проходит 54-е заседание Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников Содружества Независимых Государств (СНГ).

Как сообщает в пятницу Trend, информацию об этом распространили киргизские СМИ.

Было отмечено, что президент Кыргызстана Садыр Жапаров встретился с участниками заседания.

По информации пресс-службы Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, в рамках мероприятия будут определены совместные меры по выявлению и пресечению деятельности лиц, получивших боевую подготовку и опыт за рубежом с целью дестабилизации обстановки и насильственного изменения конституционного строя в государствах-участниках СНГ.

"Участники мероприятия наметят пути совершенствования обмена информацией в сфере борьбы с терроризмом и религиозным экстремизмом, в том числе в рамках Международного банка данных по противодействию терроризму, функционирующего на базе Национального антитеррористического комитета.

Антитеррористическим центром содружества на рассмотрение членов совета будет представлен отчет об итогах выполнения в 2023 году Программы сотрудничества государств-участников СНГ по борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма на 2023-2025 годы", - говорится в сообщении пресс-службы ФСБ России.

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