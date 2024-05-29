Мины, найденные в освобожденных селах Газахского района, произведены в Армении - Хафиз Сафиханов

БАКУ /Trend/ - Мины, найденные в освобожденных от оккупации селах Газахского района, произведены в Армении.

Об этом сообщил в среду Trend председатель Общественного объединения "Азербайджанская кампания против мин" Хафиз Сафиханов.

Он отметил, что в освобожденных селах ведутся работы по разминированию.

"Как и другие наши территории, четыре газахских села загрязнены минами. Выявлено достаточно противопехотных мин. Эти мины армянского производства. Процесс, вероятно, завершится в ближайшее время. Потому что территория не очень большая. Со следующего месяца мы будем проводить мониторинг освобожденных от оккупации сел Газаха", - подчеркнул он.

Он упомянул, что на других освобожденных от оккупации территориях работы по разминированию также ведутся быстрыми темпами.

"Несколько дней назад к работам были привлечены машины по разминированию азербайджанского производства. Это также поможет ускорить работы по разминированию.

Хотя есть помощь со стороны международных ассоциаций, поддержки недостаточно. Для получения большей поддержки мы готовим отчеты в течение многих лет в соответствии с их правилами. Мы считаем, что международная конференция, посвященная минной проблеме, которая пройдет в нашей стране, окажет положительное влияние", - добавил он.

Отметим, что в результате делимитационных работ была определена линия границы протяженностью 12,7 км, тем самым было обеспечено возвращение Азербайджану территорий (6,5 кв.км) четырех сел Газахского района Азербайджанской Республики: Баганис Айрым, Ашагы Аскипара, Хейрымлы и Гызылгаджилы. Данные села 24 мая были взяты под контроль Государственной пограничной службой Азербайджанской Республики.

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