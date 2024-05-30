Президент Ильхам Алиев: С момента окончания войны в 2020 году по сегодняшний день жертвами мин стал 361 наш гражданин

БАКУ /Trend/ - С момента окончания войны в 2020 году по сегодняшний день жертвами мин стал 361 наш гражданин.

Как сообщает в четверг Trend, об этом, в частности, говорится в обращении Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, направленном к участникам международной конференции на тему "Снижение воздействия мин на окружающую среду - мобилизация ресурсов для безопасного и зеленого будущего".

"С момента окончания войны в 2020 году по сегодняшний день 361 наш гражданин, большинство из которых являются гражданскими лицами, стал жертвой мин, 68 из них погибли и 293 получили тяжелые ранения. В целом с начала военной агрессии Армении против Азербайджана от мин пострадали более 3400 наших граждан, в том числе 358 детей и 38 женщин. Среди основных причин ежедневного роста числа жертв мин – отказ Армении предоставить точные карты мин, зарытых ею на территории Азербайджана, установка мин-ловушек на дорогах, кладбищах и других объектах гражданского назначения, расположенных за бывшей линией соприкосновения. С 2020 по 2023 годы на территории Азербайджана были созданы новые заминированные зоны протяженностью до 500 км, вновь были установлены мины. Ответственность за это ложится на Армению", - отмечается в обращении.