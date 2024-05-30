Французская Полинезия имеет право на независимость - Аббас Аббасов

БАКУ /Trend/ - Французская Полинезия имеет право на независимость.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал исполнительный директор Бакинской инициативной группы Аббас Аббасов на конференции в Милли Меджлисе (парламент) Азербайджана, посвященной теме "Право Французской Полинезии на деколонизацию - вызовы и перспективы".

По его словам, с периода создания Бакинской инициативной группы было проведено восемь международных конференций, основная цель которых - осветить проблемы стран, пострадавших от колонизации.

"С 2013 года и по настоящее время Генеральная ассамблея ООН принимает резолюции, направленные на получение этой страной независимости, но пока безрезультатно. Мы верим, что Французская Полинезия обретет свою независимость", - сказал Аббасов.

Он также отметил, что позиция Азербайджана в международных организациях, председательство в Движении неприсоединения - это самый большой вклад в борьбу с колонизацией.

А.Аббасов сообщил, что на последней Венской конференции был подписан меморандум между Бакинской инициативной группой и правящей партией Французской Полинезии «Тавини» (Tavini Huiraatira).

"Этот меморандум является документом, который включает в себя сотрудничество двух организаций не только в политической сфере, но и в области здравоохранения и образования. Уверен, что и в будущем мы продолжим сотрудничество с партией "Tavini Huiraatira". Каждый год ООН проводит мероприятия по деколонизации, которые Франция постоянно бойкотирует",- добавил он.

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