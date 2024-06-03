Глава Администрации Президента Азербайджана встретился с исполнительным директором МЭА (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 3 июня руководитель Администрации Президента Азербайджанской Республики, председатель Организационного комитета по СОР29 Самир Нуриев встретился с исполнительным директором Международного энергетического агентства (МЭА) Фатихом Биролом.

Как сообщает Trend, на встрече Самир Нуриев подробно проинформировал о процессе подготовки Азербайджана к COP29.

Фатих Бирол, с удовлетворением отметив, что был принят Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, состоявшиеся на встрече плодотворные обсуждения, связанные с СОР29, выразил готовность возглавляемой им организации внести вклад в успешное проведение СОР29.

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