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Глава Администрации Президента Азербайджана встретился с исполнительным директором МЭА (ФОТО)

Политика Материалы 3 июня 2024 19:56 (UTC +04:00)
Глава Администрации Президента Азербайджана встретился с исполнительным директором МЭА (ФОТО)
Фото: АЗЕРТАДЖ

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - 3 июня руководитель Администрации Президента Азербайджанской Республики, председатель Организационного комитета по СОР29 Самир Нуриев встретился с исполнительным директором Международного энергетического агентства (МЭА) Фатихом Биролом.

Как сообщает Trend, на встрече Самир Нуриев подробно проинформировал о процессе подготовки Азербайджана к COP29.

Фатих Бирол, с удовлетворением отметив, что был принят Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, состоявшиеся на встрече плодотворные обсуждения, связанные с СОР29, выразил готовность возглавляемой им организации внести вклад в успешное проведение СОР29.

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Глава Администрации Президента Азербайджана встретился с исполнительным директором МЭА (ФОТО)
Глава Администрации Президента Азербайджана встретился с исполнительным директором МЭА (ФОТО)
Глава Администрации Президента Азербайджана встретился с исполнительным директором МЭА (ФОТО)
Глава Администрации Президента Азербайджана встретился с исполнительным директором МЭА (ФОТО)
Глава Администрации Президента Азербайджана встретился с исполнительным директором МЭА (ФОТО)
Глава Администрации Президента Азербайджана встретился с исполнительным директором МЭА (ФОТО)
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