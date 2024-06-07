Подписан План мероприятий по развитию межпарламентского сотрудничества между Азербайджаном и Узбекистаном

БАКУ /Trend/ - Между Милли Меджлисом (парламент) Азербайджанской Республики и Сенатом Олий Мажлиса Республики Узбекистан подписан План практических мероприятий по развитию межпарламентского сотрудничества на 2024-2025 годы ("Дорожная карта").

Как сообщили в пятницу Trend в отделе печати и связей с общественностью Милли Меджлиса, документ был подписан с азербайджанской стороны председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой, а с узбекской стороны - председателем Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзилей Нарбаевой.

На церемонии подписания было отмечено, что высокий уровень отношений между главами двух дружественных и братских государств стимулирует дальнейшее расширение связей и между законодательными органами. Также было подчеркнуто значение подписанной "Дорожной карты" для дальнейшего углубления сотрудничества между парламентами двух стран.

Отметим, что в документе содержатся положения, касающиеся организации взаимных визитов, обмена опытом в области законодательной деятельности, взаимодействия в международных парламентских организациях и других вопросов.

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