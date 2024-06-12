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Состоялась торжественная церемония закрытия учений «Кавказский орёл – 2024» (ФОТО)

Политика Материалы 12 июня 2024 18:47 (UTC +04:00)
Состоялась торжественная церемония закрытия учений «Кавказский орёл – 2024» (ФОТО)
Фото: Министерство обороны Азербайджанской Республики

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Гюльнара Керимова
Гюльнара Керимова
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БАКУ /Trend/ - Состоялась торжественная церемония закрытия международных учений «Кавказский орёл – 2024».

Об этом Trend сообщили в минобороны Азербайджана.

Сначала на церемонии была почтена светлая память шехидов, отдавших жизнь в боях за восстановление территориальной целостности Азербайджана, освобождение родных земель от врага. Затем в исполнении военного оркестра прозвучали государственные гимны Азербайджана, Турции и Грузии.

Выступившие на церемонии отметили, что проведенные учения способствовали обмену опытом между военнослужащими трех стран, повышению их боевой подготовки. Было отмечено, что в ходе учений спецназовцы достойно справились с поставленными задачами, учения проходили в атмосфере дружбы, товарищества и братства.

По окончании выступлений отличившимся военнослужащим были вручены памятные подарки.
После завершения официальной части церемонии была представлена торжественная концертная программа. Выступления творческого коллектива Армейского идеологического и культурного центра имени Ази Асланова были встречены с большим интересом и бурными овациями.

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Состоялась торжественная церемония закрытия учений «Кавказский орёл – 2024» (ФОТО)
Состоялась торжественная церемония закрытия учений «Кавказский орёл – 2024» (ФОТО)
Состоялась торжественная церемония закрытия учений «Кавказский орёл – 2024» (ФОТО)
Состоялась торжественная церемония закрытия учений «Кавказский орёл – 2024» (ФОТО)
Состоялась торжественная церемония закрытия учений «Кавказский орёл – 2024» (ФОТО)
Состоялась торжественная церемония закрытия учений «Кавказский орёл – 2024» (ФОТО)
Состоялась торжественная церемония закрытия учений «Кавказский орёл – 2024» (ФОТО)
Состоялась торжественная церемония закрытия учений «Кавказский орёл – 2024» (ФОТО)
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