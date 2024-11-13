Президент Ильхам Алиев: В центре усилий, прилагаемых Азербайджаном на СОР29, находится устранение проблем, с которыми столкнулись малые островные государства (Полный текст выступления главы государства)

БАКУ /Trend/ - Во время председательства в Движении неприсоединения мы оказали помощь более 80 странам, в том числе 20 малым островным государствам. Устранение проблем, с которыми столкнулись малые островные развивающиеся государства, находится в центре усилий, прилагаемых Азербайджаном на СОР29.

Как сообщает Trend, об этом сказал Президент Ильхам Алиев 13 ноября во время выступления на Саммите малых островных развивающихся государств (SIDS), проводимом в рамках СОР29.

Выступление Президента Ильхама Алиева

- Уважаемый Генеральный секретарь.

Уважаемые главы государств и правительств.

Дамы и господа, дорогие друзья.

Приветствую всех участников нашего Саммита. С тех пор как Азербайджан стал страной-организатором COP29, наши отношения с малыми островными развивающимися государствами поднялись на новый, более высокий уровень. Голоса малых островных развивающихся государств должны быть услышаны на глобальной арене. Я призываю все развитые страны, особенно страны с колониальным прошлым, оказать ощутимую финансовую и техническую поддержку малым островным государствам, чтобы они могли защитить свои страны от осложнений, связанных с климатическими изменениями.

Изменение климата затрагивает каждую страну, включая Азербайджан. Мы видим, как год от года мелеет Каспийское море. Мы видим, как в наших реках становится меньше воды, в наших горах — меньше снега. А невиданные нами ранее наводнения и проливные дожди сегодня, к сожалению, стали реальностью. Таким образом, климатические изменения затрагивают каждую страну, но для малых островных развивающихся государств это экзистенциальная угроза.

Азербайджан демонстрирует решительную поддержку малым островным государствам. Мы оказали помощь ряду стран, пострадавших от стихийных бедствий, в смягчении последствий ураганов, землетрясений и наводнений. Мы также поддержали проекты в области водоснабжения, продовольственной безопасности и восстановления культурного наследия. Более десяти малых островных государств воспользовались нашей образовательной стипендиальной программой для получения образования в университетах Азербайджана. В течение нашего четырехлетнего председательства в Движении неприсоединения мы предоставили финансовую и гуманитарную помощь более чем 80 странам, включая 20 малых островных государств.

Решение проблем, с которыми сталкиваются эти страны, находится в центре усилий Азербайджана на COP29. В мае этого года лидеры Багамских островов, Тонги и Тувалу посетили Азербайджан для обсуждения их видения COP. Принятое Бакинское коммюнике призвало к значимым результатам на COP29 и подчеркнуло важность доступного климатического финансирования. В сентябре в Баку был достигнут значительный прогресс в работе над Фондом для возмещения потерь и ущерба. Теперь процесс должен быть завершен, чтобы предоставить финансирование нуждающимся странам, в частности малым островным государствам. Этим летом в Тонге Азербайджан подписал совместную декларацию с Содружеством.

Мы предоставляем взнос в размере 10 млн долларов для поддержки совместных проектов, реализуемых в малых островных государствах Содружества. Мы также подписали меморандум о взаимопонимании с Содружеством по использованию спутниковых данных Космического агентства Азербайджана для мониторинга и оценки состояния окружающей среды.

Уважаемые дамы и господа, пользуясь этой возможностью, я хотел бы поднять один из важных вопросов международной повестки дня - неоколониализм и изменение климата. Так называемые заморские территории Франции и Нидерландов, особенно в бассейне Карибского моря и Тихом океане, относятся к числу территорий, наиболее страдающих от климатических изменений. Повышение уровня моря, экстремальные погодные явления и утрата биоразнообразия создают серьезные угрозы для этих регионов. Голоса этих сообществ часто жестоко подавляются режимами в их метрополиях. Это народы французских колоний Новой Каледонии, Французской Полинезии, Майотты, Уоллис и Футуны, Корсики, Реюньона, Гваделупы, Мартиники, Французской Гвианы, Сен-Пьера и Микелона, Сен-Мартена, Сен-Бартелеми, а также колоний Нидерландов, таких как Аруба, Кюрасао, Синт-Мартен, Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба. Давайте поаплодируем жителям этих территорий. Они и сегодня, в XXI веке страдают от колониального господства. С 1946-1947 годов Французская Полинезия и Новая Каледония признаны Организацией Объединенных Наций в качестве несамоуправляющихся территорий. Однако процесс их деколонизации все еще задерживается.

В период с 1966 по 1996 годы Французская Полинезия столкнулась с серьезным ухудшением состояния окружающей среды из-за 193 ядерных испытаний, проведенных Францией. Франция несет ответственность за серьезное загрязнение почвы и воды, а также радиационное загрязнение в этом районе. Уровни радиации превысили 4900 процентов. Если добавить к этому 17 ядерных испытаний, проведенных Францией в Алжире в годы оккупации, мы увидим, какой ущерб эта страна нанесла экосистеме планеты. Список преступлений Франции на ее так называемых заморских территориях был бы неполным, если бы мы не упомянули о недавних нарушениях прав человека этим режимом. Режим президента Макрона убил 13 и ранил 169 человек во время законного протеста канаков в Новой Каледонии в этом году. 1700 человек было арестовано. Во время протеста на Мартинике и Гваделупе, также в этом году, было арестовано 38 человек. После всего этого Франция не была осуждена ни Европейской комиссией, ни Европейским парламентом, ни Парламентской Ассамблеей Совета Европы. Это политическое лицемерие. Европейский парламент и Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) — два института, ставшие символами политической коррупции, разделяют с правительством президента Макрона ответственность за убийства невинных людей. Все политические заключенные во Франции должны быть немедленно освобождены.

А что еще можно ожидать от Европейского парламента и ПАСЕ, если главный европейский дипломат Жозеп Боррель называет Европу садом, а весь остальной мир — джунглями?! Если мы джунгли, то держитесь от нас подальше и не вмешивайтесь в наши дела. Азербайджан поддерживал малые островные государства в качестве председателя Движения неприсоединения, поддерживает их в качестве председателя COP29 и будет продолжать поддерживать своих друзей в будущем.

Большое спасибо.