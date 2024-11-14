Президент Ильхам Алиев встретился с Президентом Непала

БАКУ /Trend/ - 14 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с Президентом Непала Рам Чандрой Пауделом.

Президент Непала выразил благодарность за гостеприимство.

Отметив, что COP29 проходит на высоком уровне, Рам Чандра Паудел с удовлетворением сказал, что в ходе своего визита в нашу страну ознакомился с культурой Азербайджана. Он выразил надежду, что COP29 учтет интересы таких развивающихся стран, как Непал.

Подчеркнув, что Азербайджан и Непал связывают дружественные отношения, высокий гость коснулся сотрудничества двух стран в международных организациях, а также в вопросах изменений климата и устойчивого развития.

Президент Непала отметил, что развитие, свидетелем которого он стал в Азербайджане, произвело на него глубокое впечатление. Сообщив, что его страна после длительного переходного процесса вступила в период устойчивого развития, он сказал, что они намерены пригласить иностранных инвесторов, коснулся важности сфер туризма и гидроэнергетики.

Рам Чандра Паудел сказал, что, хотя уровень эмиссии углекислого газа в Непале низкий, его страна сталкивается с негативными последствиями изменений климата.

Отметив историческое значение первой встречи президентов Азербайджана и Непала, глава нашего государства выразил надежду, что эта встреча придаст импульс развитию отношений.

Президент Азербайджана коснулся важности развития торгово-экономических связей.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о сотрудничестве и взаимной поддержке в ООН и ряде других международных организаций, политических консультациях между министерствами иностранных дел, взаимодействии в сфере климатических изменений в период председательства Азербайджана в СОР.

Президент Непала пригласил главу нашего государства посетить с официальным визитом его страну.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за приглашение.

Президент Непала вручил главе нашего государства памятный подарок.