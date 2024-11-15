В Н-ской воинской части минобороны Азербайджана состоялись командно-штабные учения (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом подготовки на 2024 год, в Н-ской воинской части были проведены командно-штабные учения.

Как сообщили в пятницу Trend в минобороны Азербайджана, на начальном этапе подразделения были выведены в районы проведения учений по сигналу тревоги.

"После получения уточнённых задач были выполнены действия по приведению войск в различные степени боевой готовности. Затем были осуществлены мероприятия по маскировке подразделений, а также организованы оборона и охрана. Все поставленные задачи подразделениями были выполнены точно и в установленный срок", - говорится в сообщении ведомства.

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