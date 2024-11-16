В Баку состоялось открытие Парламентской встречи в рамках COP29 (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Баку состоялось открытие Парламентской встречи в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций по изменению климата (COP29), организованная совместно Межпарламентским союзом и Милли Меджлисом Азербайджанской Республики. В мероприятии принимает участие вице-президент IPU от Азербайджана, депутат Милли Меджлиса Севиль Микаилова.

Как сообщает в субботу Trend, в ходе встречи проходят следующие сессии: "Подготовка почвы: понимание реального влияния изменения климата", "Превращение климатических обязательств в реальность: роль парламентов в повышении амбиций по смягчению последствий и реализации национально определяемых вкладов", "Разбор глобальной архитектуры климатического финансирования: мобилизация ресурсов и упрощение доступа к климатическим средствам" , "Повышение устойчивости перед изменением климата: расширение масштабов адаптации и укрепление местных возможностей".

Выступая на мероприятии, председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова отметила, что Азербайджан продемонстрировал ясную веру и решимость на своем будущем пути создания "зеленых" энергетических зон.

"В этой встрече принимают участие около 90 делегаций из национальных парламентов, межпарламентских организаций и других учреждений. Это знак нашего твердого намерения и приверженности решению самой насущной проблемы нашего времени – проблемы изменения климата.

Все страны мира страдают от изменения климата, и наша страна не является исключением. В течение последних десятилетий Азербайджан столкнулся с экстремальной жарой, нехваткой воды, высыханием Каспийского моря и наводнениями. Осознавая и предвидя глубину проблемы, Азербайджан под руководством Президента Ильхама Алиева поставил борьбу с изменением климата в центр своих национальных планов задолго до того, как был избран в качестве принимающей стороны COP29. Взяв на себя добровольные обязательства, включив "зеленую" повестку дня в национальные программы развития, реализуя проекты по возобновляемым источникам энергии, создавая "зеленые" энергетические зоны, Азербайджан продемонстрировал четкую убежденность и решимость на своем будущем пути", - сказала она.

В то же время, как отметила Гафарова, выбор Азербайджана в качестве принимающей стороны COP29 также является результатом доверия мирового сообщества к способностям и опыту Азербайджана выступать в качестве строителя мостов, объединяющего сообщества и страны вокруг общего дела.

"Несмотря на то, что у Азербайджана было меньше времени на подготовку, чем у любой другой страны — всего 11 месяцев — председательство Азербайджана на COP29 проделало огромную работу по привлечению всех заинтересованных сторон, выслушиванию их потребностей и пониманию их ожиданий", - добавила Гафарова.

Как сказала президент Межпарламентского союза Тулия Аксон, парламентарии несут ответственность в борьбе с изменением климата.

"Парламентарии несут значительную ответственность в борьбе с изменением климата, особенно на критически важном этапе климатических действий, соединяя международные соглашения с их национальной реализацией. Имея полномочия разрабатывать и контролировать законодательство, мы обеспечиваем амбициозность, практичность и выполнимость климатической политики и законов.

Мы находимся в уникальном положении, чтобы контролировать действия правительств, эффективно распределять ресурсы и мобилизовать общественную поддержку, делая климатические меры приоритетом на всех уровнях. COP29 играет важную роль, продвигая ключевые направления, необходимые для достижения наших общих климатических целей",- сказала она.

Исполнительный секретарь Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН) Саймон Стил, в свою очередь, заявил, что реализация климатических действий отстает от необходимых темпов.

"Парламенты служат важным каналом для выражения мнений граждан и обеспечивают их отражение в государственной политике и действиях. Борьба с изменением климата является одним из наиболее актуальных и насущных вопросов для всех людей на планете.

Когда ваши партии находятся у власти, вы можете стать лидерами, инициировать конкретные шаги, которые реально меняют жизни людей", - сказал он.

Стил отметил, что мировое сообщество должно перейти от постепенных шагов к решительным действиям в борьбе за сохранение условий жизни на планете. Последние доклады показали, что климатические действия отстают от необходимых темпов. По прогнозам, планета может потеплеть на 2,6–3,1 градуса Цельсия — это слишком далеко от целевых 1,5 градуса, которые необходимы, чтобы избежать самых опасных последствий.

"Ситуация будет только ухудшаться, если мы не сократим разрыв между текущими темпами и теми требованиями, которые предъявляет наука.

Часть этого разрыва можно преодолеть за счет повышения амбиций. Нам нужны более амбициозные планы и политики, которые позволят людям действовать с большим масштабом. Однако одних амбиций недостаточно — необходимо устранить разрыв в их реализации. Планы не могут оставаться на бумаге, они должны приводить к реальным изменениям. Каждая страна обязана усиливать свои усилия", - сказал он.

Председатель Сената Олий Мажлиса (парламента) Республики Узбекистан Танзиля Нарбаева поздравила Азербайджан с организацией COP29 на высоком уровне.

Т.Нарбаева отметила, что финансирование процесса изменения климата является одним из ключевых вопросов.

"Между парламентами должны быть установлены контакты на высоком уровне. Мы должны поддерживать совместные исследования, обмениваться опытом. Мы, как парламенты, должны вести широкие обсуждения", - подчеркнула она.

Встреча продолжилась панельными дискуссиями.