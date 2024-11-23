Награждены лица, имеющие заслуги в общественно-политической, социально-экономической и культурной жизни города Сумгайыт - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О награждении лиц, имеющих заслуги в общественно-политической, социально-экономической и культурной жизни города Сумгайыт", сообщает в субботу Trend.

"Руководствуясь пунктом 23 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, по случаю 75-летия города Сумгайыт постановляю:

Наградить следующих лиц, имеющих заслуги в общественно-политической, социально-экономической и культурной жизни города Сумгайыт:

орденом «Эмек» 3-й степени

Исмаилова Рамиза Абузар оглу

Исмиева Джумшуда Рустам оглу

Садыхова Рауфа Иззет оглу

медалью «Терегги»

Агаева Фуада Гюльбала оглу

Бабаева Эльдениза Мирза оглу

Эминова Ширвана Алекбер оглу

Эйвазова Эйваза Барат оглу

Эфендиева Рахиба Вагиф оглу

Ахмедову Хавяр Мамед гызы

Гусейнова Рамиза Агали оглу

Имранова Аяза Имран оглу

Гасымова Айяра Зеки оглу

Гулиеву Севиндж Мовлуд гызы

Музаффарову Ульвию Баба гызы

Раджабли Фархада Иззет оглу

Сайдумова Тофига Сайдум оглу

Сулейманова Мубариза Рафаэль оглу

Шахбазова Акифа Сафар оглу", - говорится в распоряжении.