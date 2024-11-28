Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Албании

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Республики Албания Байраму Бегаю по случаю национального праздника Албании, сообщает в четверг Trend.

"Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Республики Албания.

Укрепление и обогащение новым содержанием построенных на добрых традициях наших межгосударственных отношений, партнерства, основанного на взаимном доверии и поддержке, вызывают удовлетворение. В то же время хотел бы особо отметить наше эффективное сотрудничество в рамках международных организаций. Наш активный политический диалог создает хорошую основу для дальнейшего расширения совместной деятельности во всех сферах.

Совершенные за последнее время взаимные визиты на высшем уровне придали новый импульс развитию наших межгосударственных связей и сотрудничества.

Уверен, что мы и впредь будем последовательно продолжать наши совместные усилия на пути развития и укрепления азербайджано-албанских дружественных отношений, углубления взаимодействия в двустороннем и многостороннем порядке.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному народу Албании – постоянного благополучия и процветания", - говорится в письме.