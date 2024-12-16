Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Королю Бахрейна

БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Королю Бахрейна Шейху Хамаду ибн Исе Аль Халифе по случаю национального праздника Королевства Бахрейн, сообщает в понедельник Trend.

"Ваше величество,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником Королевства Бахрейн.

Верю, что мы и впредь будем продолжать усилия по расширению азербайджано-бахрейнских связей, развитию традиционных отношений дружбы и сотрудничества между нашими странами.

В этот праздничный день передаю Вам свои наилучшие пожелания, желаю дружественному народу Бахрейна благополучия и процветания", - говорится в письме.