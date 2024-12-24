В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления по случаю дня рождения (Обновлено)

БАКУ /Trend/ - Президент Фонда этнического взаимопонимания США раввин Марк Шнайер направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву письмо по случаю дня рождения.

"Уважаемый господин Президент.

Сердечно поздравляю Вас с днем рождения. В этот знаменательный день желаю Вам, выдающемуся государственному деятелю, преданному интернационалисту и милосердному лидеру, больших успехов.

Приветствую Ваши огромные заслуги во многих жизненно важных делах, реализуемых в Азербайджане и мире, особенно Ваше искреннее отношение к еврейским общинам в Вашей стране и за рубежом. Вы высокоавторитетный и сильный лидер, сделавший много великих дел на благо народа.

Примите мои искренние поздравления с превосходной организацией VI Всемирного форума по межкультурному диалогу и COP29, проведенных в этом году в Баку. Оба мероприятия стали триумфом народов и нашей планеты в целом.

Я имел честь выступать как на Форуме по межкультурному диалогу, так и на проходившем в рамках COP29 Глобальном саммите религиозных лидеров. Эти мероприятия продемонстрировали Вашу приверженность укреплению ценностей религиозной толерантности, межкультурного диалога и мультикультурализма, подтвердив, что Азербайджан является глобальным символом мирного сосуществования для каждого будущего поколения, стремящегося к миру, где религии и культуры смогут жить в мире, достоинстве и безопасности.

Господин Президент, если бы все мы могли хотя бы частично соответствовать тем высоким стандартам, которые Вы установили, то наш мир стал бы лучшим местом.

Верю, что Вы, и впредь на протяжении многих лет демонстрируя мудрость и веру, продолжите вдохновлять нас в поиске путей укрепления взаимного уважения и взаимопонимания.

Желаю Вам крепкого здоровья и процветания, передаю наилучшие пожелания дальнейшего прогресса и благополучия любимому народу Азербайджана, выражаю высокое почтение", - говорится в письме.

ххх

Президент Евро-Азиатского еврейского конгресса Михаил Мирилашвили направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву письмо по случаю дня рождения.

"Многоуважаемый господин Президент,

От имени лидеров Евро-Азиатского еврейского конгресса и от себя лично поздравляю Вас с Днем рождения. Желаю Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, счастья и успехов в Вашей государственной деятельности.

Все годы своего существования Азербайджан неизменно доказывает свой статус авторитетного, толерантного, мультикультурного и многоконфессионального государства. Сочетание традиций и исторического наследия, с одной стороны, и открытость ценностям современного мира - с другой, позволяют ему не только проводить взвешенную политику, но и укреплять внешние связи. Сегодня Азербайджан стремительно укрепляет свои международные позиции и становится площадкой для мирового сотрудничества на высочайшем уровне. Во всем этом, без сомнений, велик Ваш личный вклад.

Лидеры Конгресса с теплотой вспоминают наш визит в Азербайджан в 2019 году, оказанный нам прием и дружественную встречу с Вами, господин Президент. Тогда Вы пообещали продвигать вопрос установления полноценных дипломатических отношений между нашими странами. Совсем скоро сказанное было воплощено: посольство Азербайджана было открыто в Тель-Авиве, и в процессе развития отношений между нашими странами был сделан новый принципиально важный шаг.

Господин Президент, позвольте еще раз поздравить Вас с праздником.

Всех благ Вам!" - говорится в письме.

ххх

Постоянный резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева направила поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю дня рождения.

В письме говорится:

"Ваше превосходительство.

Прошу принять искренние поздравления от имени представительства Организации Объединенных Наций в Азербайджане по случаю Вашего дня рождения. Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в Вашей деятельности во имя устойчивого и зеленого развития Азербайджанской Республики.

Пользуюсь этой приятной возможностью, поздравляю Азербайджан с успешным проведением и председательством на конференции COP29. COP29 сыграла важную роль в продвижении глобальной климатической повестки дня. В частности, принятие новой цели климатического финансирования в размере 300 миллиардов долларов США ежегодно до 2035 года, создание системы глобальных углеродных рынков, а также продление на 10 лет Лимской рабочей программы по гендерным вопросам являются важными историческими достижениями, которые будут содействовать формированию будущих инициатив по наращиванию усилий в области климатической политики, а также по укреплению гендерного равенства, справедливого перехода.

Организация Объединенных Наций привержена продолжению партнерства с Азербайджаном. Мы с нетерпением ожидаем разработки нового Рамочного документа о сотрудничестве в области устойчивого развития между ООН и Азербайджаном для координации наших совместных усилий по достижению Целей устойчивого развития на 2026-2030 годы.

Я также передаю Вашему превосходительству и народу Азербайджана поздравления с предстоящим Днем солидарности азербайджанцев мира.

Ваше превосходительство, прошу принять мое высочайшее почтение".

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Председатель действующей в Италии Ассоциации Неаполь-Баку Джузеппе Канильо направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю дня рождения.

В письме говорится:

"Уважаемый господин Президент.

Сердечно поздравляем Вас с днем рождения, передаем Вашему превосходительству и народу Азербайджана наилучшие пожелания.

Желаем, чтобы Ваша страна под Вашим руководством и впредь продолжала успешный путь развития.

Пусть этот знаменательный день принесет Вам много радости и сил для достижения еще больших успехов во имя Азербайджана и его граждан! Желаем Вам здоровья, счастья и неизменных успехов в делах".

ххх

Председатель Общественной организации "Совет ученых азербайджанцев Украины" Ариф Гулиев направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю дня рождения.

В письме говорится:

"Многоуважаемый и наш дорогой господин Президент.

Считаю большой честью от имени наших соотечественников - членов Общественной организации "Совет ученых азербайджанцев Украины" и от себя лично искренне поздравить Вас с днем рождения и передать наши наилучшие пожелания.

Успешно продолжая политику нашего общенационального лидера Гейдара Алиева, Вы проводите грандиозную работу, которая привела к стремительному развитию нашего родного Азербайджана, позволила ему занять достойное место среди стран мира, добиться побед, увенчавшихся полным обеспечением суверенитета. Это наполняет нас чувством безграничной гордости и мобилизует на новые свершения во имя нашей идеи азербайджанства за пределами нашей Родины.

Мы высоко ценим Ваше внимание и заботу о расширении и развитии политических, экономических и культурных связей страны.

Пользуясь этой приятной возможностью, поздравляем Вас и весь наш народ с наступающим Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом, выражаем глубокую признательность за Вашу поддержку деятельности азербайджанской диаспоры. В этот знаменательный день желаю Вашему превосходительству и всем членам Вашей семьи крепкого здоровья, долгих лет жизни и новых успехов в высшей государственной деятельности".

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