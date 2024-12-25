Премьер-министр Албании выразил соболезнования Азербайджану и Казахстану

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Албании Эди Рама выразил соболезнования Азербайджану и Казахстану в связи с крушением принадлежащего AZAL самолета вблизи казахстанского города Актау, сообщает Trend.

"От имени Албании выражаю глубокие соболезнования нашим друзьям и братским странам - Азербайджану и Казахстану", - говорится в публикации премьер-министра Албании в соцсети "X".

Напомним, что сегодня пассажирский самолет Embraer 190, летевший по маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 км от аэропорта Актау. В министерстве транспорта Казахстана сообщили, что на борту самолета, потерпевшего крушение в городе Актау, находились 37 граждан Азербайджана.

По предварительным данным, на борту самолета находились 37 граждан Азербайджана, 6 граждан Казахстана, 3 граждан Кыргызстана, 16 граждан России.

Как сообщили в AZAL, на борту самолета Embraer 190, выполнявшего рейс Баку-Грозный, потерпевшего крушение в городе Актау, находились 62 пассажира, 5 членов экипажа, в общей сложности 67 человек.

В связи с авиакатастрофой 26 декабря в Азербайджане объявлен траур.

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