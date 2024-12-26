Российская ракета стала причиной авиакатастрофы в Актау – Euronews

БАКУ /Trend/ - По предварительным данным, российская ракета стала причиной авиакатастрофы в Актау.

Об этом Euronews сообщает со ссылкой на свои источники, передает Trend.

Как сообщает Euronews, причиной крушения самолета «Азербайджанских авиалиний» в районе Актау стала российская ракета класса «земля-воздух».

По данным источников, ракета была выпущена по рейсу 8432 во время воздушной активности беспилотника над Грозным.

"Осколки ракеты поразили пассажиров и экипаж, взорвавшись в непосредственной близости от самолета на середине его полета", - сказали источники.

Также сообщается, что навигационные системы GPS лайнера были заглушены на протяжении всего маршрута над морем.

Напомним, что 25 декабря пассажирский самолет Embraer 190, принадлежащий AZAL, следовавший по маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 километрах от аэропорта Актау.

На борту самолета находились 67 человек (62 пассажира и 5 членов экипажа).

После крушения пассажирского самолета в больницу поступили 27 человек. Из них 15 человек являются гражданами Азербайджанской Республики, 8 - Российской Федерации, 3 - Кыргызской Республики. Личность одного человека пока не установлена.

Из поступивших в больницу пострадавших - 11 проходят лечение в отделении реанимации, 13 - в травматологическом отделении, 2 - в отделении нейрохирургии и 1 - в хирургическом отделении. Эти лица находятся под контролем профессиональных врачей Казахстана и врачей, высланных из Азербайджана и России. Им была оказана оперативная и специализированная медицинская и психологическая помощь.

Оба пилота экипажа, а также бортпроводница погибли, два члена экипажа выжили.

26 декабря в Азербайджане объявлено днем ​​траура.

"Черный ящик" самолета уже обнаружен и для его анализа проводятся процедуры в соответствии с международными авиационными конвенциями. На данный момент ведется расследование причин катастрофы. Окончательные выводы будут сделаны после завершения всех необходимых исследований и анализа данных.