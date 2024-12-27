До объявления результатов расследования крушения самолета AZAL, мы не будем комментировать этот инцидент - Песков

БАКУ/Trend/ - До объявления результатов расследования крушения самолета AZAL, мы не будем комментировать этот инцидент.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом в ходе брифинга сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"До объявления выводов, которые будут сделаны по результатам расследования, мы не считаем себя вправе давать какие-то оценки, и не будем этого делать. Вместе с тем, у нас есть наши авиационные власти, которые могут это делать, и какая-то информация может быть только от них. Мы же не считаем себя вправе так это комментировать", - отметил он.

Напомним, что 25 декабря пассажирский самолет Embraer 190, принадлежащий AZAL, следовавший по маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 километрах от аэропорта Актау.

На борту самолета находились 67 человек (62 пассажира и 5 членов экипажа).

После крушения пассажирского самолета в больницу поступили 27 человек. Из них 15 человек являются гражданами Азербайджанской Республики, 8 - Российской Федерации, 3 - Кыргызской Республики. Личность одного человека пока не установлена.

Оба пилота экипажа, а также бортпроводница погибли, два члена экипажа выжили.

26 декабря в Азербайджан были доставлены 14 пострадавших и тела четырех погибших.

"Черный ящик" самолета уже обнаружен и для его анализа проводятся процедуры в соответствии с международными авиационными конвенциями. На данный момент ведется расследование причин катастрофы. Окончательные выводы будут сделаны после завершения всех необходимых исследований и анализа данных.