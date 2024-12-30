Гуманитарная помощь, направляемая Азербайджаном, предназначена для нуждающегося населения Идлиба - Айхан Гаджизаде (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Гуманитарная помощь, направляемая Азербайджаном, предназначена для нуждающегося населения Идлиба.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал журналистам пресс-секретарь министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде во время отправки первого каравана гуманитарной помощи из Азербайджана в Сирию в Абшеронском логистическом центре.

"В соответствии с поручением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, в целях оказания помощи населению, страдающему от гуманитарной кризиса в Сирии, от имени правительства Азербайджанской Республики в Сирийскую Арабскую Республику предусмотрена отправка соответствующего каравана с гуманитарной помощью. Гуманитарный груз включает в себя около 200 тонн продуктов питания и продовольственных товаров. Как ожидается, фуры, проехав через Грузию и Турцию, а затем через контрольно-пропускной пункт Чобанбей, достигнут Сирии и будут направлены в город Идлиб. Планируется, что помощь будет распределена среди нуждающегося населения города Идлиб посредством турецкой организации AFAD", - сказал А.Гаджизаде.

По его словам, делегация во главе с заместителем главы МИД Азербайджана находится с визитом в Сирии.

"Были проведены соответствующие встречи с переходным правительством и МИД, обсуждены вопросы сотрудничества между Сирией и Азербайджаном. Как известно, посольство Азербайджана в Сирии не действует с 2012 года. Предметом обсуждения этих встреч стал и вопрос восстановления деятельности посольства. После падения режима Асада Азербайджан намерен предпринять шаги в направлении обеспечения стабильности в Сирии, восстановления страны. Эти вопросы координируются совместно с братской Турцией. Наши мероприятия в этом направлении будут продолжены", - добавил А. Гаджизаде.

Отметим, что сегодня из Азербайджана в Сирию отправился первый караван с гуманитарной помощью. Караван состоит из 10 машин с около 200 тоннами продуктов питания и продовольственных товаров.

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